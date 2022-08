Erschöpfte Wanderer wurden mit Tau geborgen

Ein 70-Jähriger aus Eisengattern unternahm gemeinsam mit seiner 66-jährigen Frau eine Wanderung auf den Leonsberg (Zimnitz) in Steinbach am Attersee. Beim Abstieg gegen 17.30 Uhr geriet er am markierten Wanderweg ins Stolpern und stürzte. Er zog sich Abschürfungen im Gesicht und an den Beinen zu. Da die beiden glaubten, im Nahbereich eine Forststraße zu sehen, stiegen sie im unwegsamen Gelände weiter in Richtung Weißenbachtal ab, wo die Wanderer schlussendlich im Steilgelände erschöpft den Notruf absetzten.