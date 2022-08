Tschechin stürzte 18 Meter tief in Gletscherspalte

Eine 24-jährige tschechische Staatsbürgerin war am 11. August 2022 gegen 11 Uhr gemeinsam mit ihrem Freund am Hallstätter Gletscher unterwegs. Die Beiden verließen den präparierten Gletscherweg im Bereich der Seethalerhütte und gingen ohne Seil und ohne erforderliche Gletscherausrüstung am offensichtlich stark zerklüfteten Gletscher in Richtung Simonyhütte.