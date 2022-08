Reiters Feuer macht die fehlenden Zentimeter wett

Der frühe Vogel fängt den Wurm - frei nach diesem Motto nutzten Lokalmatador Jakob Reiter und sein Salzburger Partner Laurence Grössig am Donnerstag die Wolfurter Beacharena an der Ach bereits um 10 Uhr fürs Training, ehe das - an Nummer vier gesetzte Duo - am Freitag in die Wolfurttrophy einsteigt.