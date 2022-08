Beim „Krone“-Fest ist Vielfalt Trumpf

Abwechslungsreich, bunt und für jeden Geschmack das richtige Angebot - so schwärmt Ernst Kirchmayr über das Linzer „Krone“-Fest, das für den PlusCity- und LentiaCity-Boss „einzigartig in Europa“ ist. „Ich freue mich schon auf das Großaufgebot an beliebten Stars, Künstlern und Bühnenshows“, sagt der Chef der beiden Einkaufszentren. Am 19. August beginnt das Openair, bei dem u. a. Seiler und Speer, Francine Jordi, Petra Frey, die Nockis, Rene Rodrigezz und Andie Gabauer auftreten.