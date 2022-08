Nach Attacke auf Unternehmer: Serbe verurteilt

Was den 24-jährigen ausgebildeten Kampfsportler zu seiner Handlung am 8. September 2021 veranlasste, konnte am Donnerstag nicht restlos geklärt werden. Laut Angeklagten schuldete der Kärntner Unternehmer dem Serben Geld für seine Mitarbeiter. Fest steht aber, dass der 24-Jährige mit einem gezielten und gekonnten Schlag den Unternehmer bewusstlos schlug und er sich beim Sturz schwerste Verletzungen zuzog.