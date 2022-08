Nach Rücktritt: Mit Frau Anna zurück in die Heimat

Eine Umarmung. Liebevolle Blicke. Viki Schnaderbecks norwegische Lebensgefährtin war beim tränenreichen Rücktritt am Mittwoch auch dabei. Last, but not least in der Liste mit all jenen, denen die ÖFB-Langzeit-Kapitänin dankte. „Danke an meine zukünftige Frau Anna. Du machst mich jeden Tag zu einem besseren Menschen.“