Liechtenstein: Das Fürstentum der Superlative

Jetzt hat natürlich jede Statistik so ihre Tücken und das ist im konkreten Fall nicht anders. So zählte das Fürstentum Ende des vergangenen Jahres exakt 39.315 Einwohner. Zum gleichen Zeitpunkt betrug die Zahl der in Liechtenstein beschäftigten Personen 41.180. Was im Umkehrschluss bedeutet: Ein Gutteil der Wirtschaftskraft ist der immensen Zahl an Grenzgängern zu verdanken. Fast 23.000 Arbeitskräfte pendeln täglich nach Liechtenstein, gut 8700 davon kommen aus Vorarlberg. Insofern ist der Schluss, dass das kleine Nachbarland seinen wirtschaftlichen Erfolg auch uns Vorarlbergern zu verdanken hat, durchaus zulässig.