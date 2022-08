Mutter schüttelt vier Monate altes Kind fast tot

Bruder des Opfers (5) blieb unverletzt

Nach einem gerichtsmedizinischen Gutachten bestätigte sich jetzt die schreckliche Befürchtung. Die Mutter (28) soll - weil es offenbar „zu viel“ geweint habe - das Baby aus purer Verzweiflung so lange geschüttelt haben, bis es sich nicht mehr rührte. Am Dienstagabend wurde die geständige Frau laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak an ihrer Wohnadresse in Wien festgenommen.