Bisher 450.000 Euro für Hinterbliebene der Opfer

Insgesamt 1,6 Millionen Euro Hilfeleistung zugesprochen

Für 35 Personen wurden finanzielle Hilfeleistungen beschlossen, in 29 Fällen wurden die zuerkannten Beträge bereits ausbezahlt, in den restlichen sechs Fällen ist dieser Prozess im Gange. Die offenen 33 Fälle sind in Bearbeitung. Insgesamt wurden im Rahmen des Terroropferfonds 1,6 Millionen Euro an finanzieller Hilfeleistung zugesprochen. „Wir können davon ausgehen, dass die Gremiumsarbeit, wie mit dem Sozialministerium vereinbart, bis Ende 2022 beendet sein wird“, bekräftigte der Weiße Ring.