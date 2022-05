So nahe stand Wiener Berufsrettung vor Kollaps

Der Anrufer in der „ZiB“ während der Live-Berichterstattung über den Terroranschlag in der City sorgte für Beunruhigung. Im Gespräch mit Moderator Armin Wolf malte der Personalvertreter der Berufsrettung (MA 70) den Teufel an die Wand: Den Blaulichthelfern fehlten die Ressourcen, um so einen Großeinsatz zu bewältigen, und sie könnten „den normalen Bürger nicht mehr schützen“. Wegen seiner Aussagen wurde der Unteroffizier entlassen.