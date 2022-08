Fotos von verdächtigen Papierfetzen in Trumps Klo

Auch auf Auslandsreisen Dokumente entsorgt?

Die Nachrichtenseite ist von der Echtheit der Bilder allerdings überzeugt. Es sei die Handschrift Trumps erkennbar - außerdem sei ein „Sharpie ink“-Stift verwendet worden, den auch der ehemalige US-Präsident gerne nutze. Auch den Inhalt auf den Schnipseln will Axios erkannt haben: Auf einem Fetzen stehe der Name Elise Stefanik. Sie ist eine Abgeordnete in New York, die ein Naheverhältnis zu Trump hat. Die Bilder würden eine Toilette im Weißen Haus zeigen und eine weitere an einem unbekannten Standort, die während einer Auslandsreise vom ehemaligen Staatsoberhaupt als Mistkübel missbraucht worden sei.