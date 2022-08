„Die Selbstannahme ist ein lebenslanger Prozess“

Wir müssen nicht jedes Pickelchen und Röllchen an uns wirklich lieben. Es reicht durchaus, wenn sie uns einfach nur „wurscht“ sind! Wichtig ist, sich eines bewusst zu machen: Unser Körper ist großartig, weil er Großartiges leistet – nicht, weil er schlank und an den richtigen Stellen gepolstert ist. Diesem Motto folgt die „Body Neutrality“-Bewegung in den sozialen Medien, deren Ziel es ist, unser Selbstwertgefühl weniger ans Aussehen als an unsere Werte, Fähigkeiten und Beziehungen zu koppeln.