Kinderarzt verzweifelt gesucht: „Keiner nimmt uns“

Keine Hilfe durch Kasse und Kammer

„Die Gesundheitskasse konnte mir leider auch nicht helfen. Man hat mich an eine Hotline der Ärztekammer weitergeleitet. Weil aber da trotz mehrmaliger Versuche über mehrere Tage niemand erreichbar war, habe ich die normale Nummer der Ärztekammer gewählt. Dort hob dann eine Dame ab, die mir schroff mitteilte, dass sie nur Ärzten Auskünfte geben würde und dass ihr mein Anliegen egal sei.“ Die 26-Jährige versucht jetzt weiter ihr Glück: „Sonst bleibt am Ende nur der Wahlarzt, den wir uns aber nicht leisten können.“ „Ärztekammer und Gesundheitskasse müssen an einen Tisch“, hatte FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml zuletzt gefordert, nachdem beide Institutionen bisher nicht bestrebt waren, eine Lösung zu finden.