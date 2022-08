Ballack schreibt totem Sohn herzzerreißende Zeilen

„Mein liebenswerter Engel, ich erinnere mich an dein Lachen, Glück und Freude ... Ich erinnere mich an dein Licht ... mit viel Liebe, und vielen Emotionen, werde ich heute für deine Seele beten, damit sie in Frieden ruht ... Ich werde auch für deine Brüder beten“, schreibt Michael Ballack neben eine Bild seines verstorbenen Sohnes aus glücklichen Tagen. „Ich halte dich fest in meinem Herzen."