Ein Champion war bei Musik-Festival in Vorarlberg

Und auch der vierfache Titelträger Sebastian Vettel wurde auf einem Musikfestival gesehen. Allerdings nicht an der Cote d‘Azur, sondern am Alten Rhein in Vorarlberg. Der Grund: Dort trat im Rahmen des „Szene Openair Festival“ am Freitagabend um 20.30 Uhr auf der „Szene Bühne“ der deutsche Musiker Jules Ahoi auf. Das wollte sich der 35-jährige Vettel, der mit seiner Familie in der nicht einmal eine Autostunde entfernten Schweizer Gemeinde Ellighausen (Kanton Thurgau) wohnt, nicht entgehen lassen.