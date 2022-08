Unterzuckerter Ford-Lenker kracht in Schuhhaus

Im Schrunser Ortszentrum verlor er dann völlig das Bewusstsein und krachte in die Auslage des „Schuhhaus Sander“, wobei sein Ford massiv beschädigt wurde und auch am Verkaufslokal Schäden entstanden. Die sofort alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um das Unfallopfer, die Schrunser Feuerwehr rückte mit 32 Florianis an, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden und das schwer beschädigte Auto zum Abtransport vorzubereiten.