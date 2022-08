„Sherlock Holmes: The Awakened“ angekündigt

„Sherlock Holmes: The Awakened“ soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen. Via Kickstarter bittet Entwickler Frogwares, der durch den russischen Angriffskrieg in seinem Heimatland derzeit vor großen Herausforderungen steht, um finanzielle Unterstützung. Das Spendenziel von 70.000 Euro wurde bereits überschritten, die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis Anfang September,