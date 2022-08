Wie Kärnten die Energiewende noch schaffen könnte

Das könnte sich nun ändern. „Wer glaubt, es reicht, wenn alle Häuslbauer brav aufs Dach Photovoltaik-Anlagen bauen, irrt leider“, warnt Kelag-Vorstand Danny Güthlein. Um die geplante Dekarboniserung, also den Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen, bis 2040 nur ansatzweise zu bewältigen, sei seiner Einschätzung nach ein gewaltiger Kraftakt in Kärnten von Nöten. „Wasserkraft allein deckt unseren Bedarf nicht. Vor allem im Winter haben wir ein Energiedefizit und stehen vor einem Importproblem. Ohne eigenen Windstrom wird es nicht gehen. Und auch nicht ohne Sonnenstrom im Sommer. Nur so können wir irgendwann unabhängig werden.“