Nino & Molden: Österreichs Musik gehört gehört

Reise ins Café Bauchstich

Mandl ist die personifizierte Vertonung von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, wenn er sich wieder einmal trist, aber grundehrlich durch die Tücken der Liebe und Zwischenmenschlichkeit bewegt. „Katzen und Palmen“ braucht er zum Glücklichsein, mehr wäre gar nicht nötig. Er kennt die Sorgen und Nöte der Menschen an einem „Montag“, erklärt uns „Was passiert ist“ und holt seine Beatles-Referenzen im „Strawberry Dream“ hervor. Zwischen Indie-Pop und Singer/Songwritertum passt beim Nino kein Blatt Papier und niemand kann sich so gut in Gürtellokale wie das Rhiz zurücksehnen („Sandy“) oder das unvermeidliche Ende mit Western-Feeling herbeisehnen („Olles hot sei End“). Wie für eh alle Nino-Alben gilt auch für „Eis Zeit“: kaufen, in den Plattenspieler legen, zurücklehnen, anhören und sich gedanklich ins Café Bauchstich entführen lassen. Die Mischung aus Melancholie und doppelbödiger Lebensfreude gelingt sonst niemandem auf so feinfühlige Art und Weise.