Feuerwehr-Held: „Baby weinte und schwitzte“

Es waren brenzlige Momente, die sich am Montag gegen 16 Uhr auf dem Bauhaus-Parkplatz in Wals-Siezenheim abspielten: Ein Baby war in einem schwarzen Audi eingeschlossen. Die Mutter stand völlig aufgelöst daneben. Der Autoschlüssel lag auf dem Beifahrersitz – das Fahrzeug hatte sich automatisch verriegelt. Es folgte der Alarm. „Als ich auf meinem Pager den Notruf mit den Worten Baby und Fahrzeug gelesen habe, bin ich als Privatperson sofort hin. Ich war ja nur etwa 200 Meter entfernt“, schildert Christoph Schwaiger, Kommandant des Löschzuges Siezenheim im „Krone“-Telefonat.