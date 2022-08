Energiekosten: Thermen erhöhen Eintrittspreise

Beim Strom sei mit einer Steigerung um 350 Prozent zu rechnen, beim Gas sogar mit einem Plus von 400 Prozent, meinte Vamed-Vitality-World-Direktor Gerhard Gucher am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“. Ähnlich beurteilt Gernot Deutsch die Situation: Der Direktor der Heiltherme Bad Waltersdorf und Landesvorsitzender für die Steiermark in der österreichischen Hoteliervereinigung rechnet mit durchschnittlichen Mehrkosten je Therme von einer Million Euro wegen der horrenden Energiekosten. In steirischen Thermen wurden die Eintritts- und Nächtigungspreise bereits angehoben.