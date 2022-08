500 Migranten über Brenner von Tirol nach Italien

„Außer Kontrolle geratene Migrationsströme“

Die Trentiner Abgeordneten der Lega beklagten, dass Österreich zu wenig Grenzkontrollen durchführe und meinten, es gäbe „außer Kontrolle geratene Migrationsströme“. Die Lega kritisierte, dass es zu wenig Kontrollen in den Zügen über die italienisch-österreichische Grenze gebe. „Die italienischen Grenzen sind ein Sieb, durch das irreguläre Einwanderer ohne Kontrollen auf dem See- und Landweg nach Italien gelangen. Heute gibt es praktisch keine Zurückweisungen mehr an der Grenze“, erklärte der Lega-Senator Stefano Candiani.