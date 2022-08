Dogge fiel in Park über kleinen Chihuahua her

„Ich bin mit meinem Hund im Park gewesen. Als ich die Wiese runterging, sah ich schon die Frau mit der Dogge“, erinnert sich die Hundebesitzerin mit zittriger Stimme im Gespräch mit der „Krone“. Bereits am 24. Juli wurde ihr „Marley“ von einem anderen Vierbeiner attackiert, gebissen und auch verletzt. Tatort war ein kombinierter Park und Kinderspielplatz in der Dornacher Straße in Linz-Urfahr.