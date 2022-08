Italien-Medien zu Ferrari-Flopp: „Roter Untergang“

Wie jemand der sich auf seinen Urlaub freut, hat Charles Leclerc nun wirklich nicht ausgesehen. Desillusioniert und mit leerem Blick stapfte der Ferrari-Star nach dem vielleicht schon entscheidenden Debakel seiner Scuderia durch das Formel-1-Fahrerlager von Budapest. „Wir müssen jetzt sehen, was wir hätten besser machen können, in der Pause Kraft tanken und bereit sein, in der zweiten Saisonhälfte zu kämpfen“, sagte der Monegasse in Ungarn. Sein Teamkollege Carlos Sainz meint etwa: „Wir haben viele Schritte zurück gemacht, wir wurden immer schlechter.“