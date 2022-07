Tobender (24) randalierte fast nackt auf Straße

Folgenschwerer Vorfall in der Nacht auf Samstag im Wiener Bezirk Margareten: Nur in Unterhose bekleidet hatte ein 24-jähriger Verdächtiger auf offener Straße zu randalieren begonnen. Als die Polizei vor Ort eintraf, tobte der aggressive Mann weiter, brüllte, die Beamten sollen ihn erschießen und versuchte sogar, an eine der Dienstwaffen zu gelangen. Bei der Festnahme des unter Drogen stehenden Verdächtigen wurden zwei Polizisten verletzt.