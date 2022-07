Doch noch ein Pflegeplatz für eine 100-Jährige

„Zum Glück hat sich doch noch alles zum Guten entwickelt“, ist Karin S., die Tochter der 100-jährigen Maria K., erleichtert, dass ihre Mama nun doch noch einen Platz in einem Seniorenheim gefunden hat. Wie berichtet, hatte die 100-Jährige bis zu einem schweren Sturz noch alleine in ihrer Wohnung in Freistadt gelebt. Danach war das allerdings nicht mehr möglich.