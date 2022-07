Sport war die Schule für den neuen Spielmacher

„Für mich ist das eine sportliche Herausforderung“

„Ich will hier mit den Mitarbeitern etwas schaffen, worauf man zurecht stolz ist - für mich ist das eine sportliche Herausforderung“, so Falchetto. Der Sport hat ihn geprägt. Der heute 48-Jährige wurde mit dem österreichischen Herren-Florett-Team Gesamtweltcupsieger, nahm an den olympischen Spielen 1996 teil. Was er vom Leistungssport in sein heutiges Berufsleben mitnehmen kann? „Ziele nachhaltig zu verfolgen, Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.“