Beim Wiener Popfest finden alle Richtungen Platz

Auftritt im Engelsoutfit

Was aber nur wenige Minuten später bei W1ZE wieder wettgemacht wurde: Die queere Sängerin mit Wurzeln in Simbabwe, Deutschland, Indien und Malaysia hatte beim ersten Auftritt mit Band nicht nur ein verdammt passendes Engelsoutfit an, sondern vor allem einen knackigen Sound auf ihrer Seite. Souliger R‘n‘B wurde hier abgeliefert, der zwar ansatzweise modern, aber durch die instrumentale Darbietung doch mit viel Erdung rüberkam. „Ich bin ein bisschen nervös und ängstlich, aber ich fühle so viel Liebe“, entfuhr es ihr früh. Klar, wer so überzeugend agiert, für den gibt es natürlich reichlich Glücksgefühle.