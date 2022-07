Schmidhofer scherzt: „Dafür bin ich unbezahlbar“

Ob sie dann als Schlagzeugerin für einen Auftritt am „Krone“-Stand buchbar sei, will Michael Fally von Nici Schmidhofer gleich zu Beginn des Gesprächs wissen. Ihre gewohnt charmante und witzige Antwort: „Unbezahlbar!“ Österreichs Speed-Ass stattete krone.at einen Besuch im TV-Studio in Kitzbühel bei den Generali Open ab und sprach über Dominic Thiem, ihre Tennis-Affinität, die Vorbereitung auf die neue Saison, das Training, die WM und eben das Schlagzeugspielen.