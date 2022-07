Peer Gynt: Eine Lebensreise wie im Traum

Der Knopfmacher kommt

Insgesamt hätten mehr Striche gut getan, um den Schauspielern Luft für diese Sprache zu lassen. Doch Baumgartner will Tempo in seiner Regie, und so kann er mit einer bunten Bilderabfolge (Harald Bodingbauer) immer wieder überraschen. Er schickt einen versierten Ljubiša Grujcic als Peer auf die Reise, von seiner Jugend bis ans Ende des Lebens, an dem der todbringende Knopfmacher wartet.