Für Österreicher beginnt Kampf um NFL-Kaderplatz

In der Vorwoche haben in der NFL die verpflichtenden Trainingscamps der Teams begonnen, in denen bereits wichtige personelle Weichenstellungen für die Saison getroffen werden. Mittendrin sind drei Österreicher - Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals), Sandro Platzgummer (New York Giants) und Draft-Absolvent Bernhard Raimann (Indianapolis Colts), für den der Ernst des Lebens als Football-Profi jetzt so wirklich beginnt. Das erste Preseason-Spiel der Colts steigt am 13. August.