Vertrag aufgelöst! Klagenfurter düst nach Lustenau

Absage wegen Europacup?

Sonntag kommt Rapid – allerdings könnte das Heimspiel gar nicht erst stattfinden! Dann, wenn Rapid heute in der Conference-League-Quali (gegen Danzig) und auch die Zyprioten von Aris Limassol (gegen Neftci Baku) aufsteigen. Was zur Folge hätte, dass Rapid gegen Limassol auswärts schon am Dienstag ran müsste – und weil nur zwei Tage zwischen dem Klagenfurt- und dem Europacup-Match liegen würden, müsste man verschieben!