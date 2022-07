EU-Rechnungshof zweifelt an Brüssels Gas-Plänen

Während der russische Versorger Gazprom nun eine weitere Reduktion der Gasmengen nach Europa angekündigt und dies mit den EU-Sanktionen begründet hat, zweifelt der EU-Rechnungshof am wichtigsten Plan der Europäischen Kommission zur Unabhängigkeit von russischer Energie. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht wird davor gewarnt, dass einfach nicht genug Geld mobilisiert werden könne, um diesen gewaltigen Kraftakt zu stemmen.