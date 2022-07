In Kasernen-Gebäuden wird Wohnraum geschaffen

Das Konzept dafür erforderte viel Aufwand, da es sich um denkmalgeschützte Bauten handelt. Seit 2016 steht die WSF-Privatstiftung im engen Austausch mit der Stadt und dem Denkmalamt. „Die einzelnen Gebäude befinden sich in unterschiedlichen Zuständen. Deshalb ist ein Gesamtkonzept ausgearbeitet worden, welches eine qualitätsvolle und nachhaltige Sanierung aller Gebäude vorsieht. Eines wird dabei sogar so weit wie möglich in den ursprünglichen Zustand aus dem Jahr 1942 zurückgebaut“, teilte die Stiftung nun mit.