Ist eine bundesweite Quarantäne Lösung richtig?

Am Montag setzten sich Gesundheitsminister Rauch und Kanzler Nehammer mit den Landeshauptleuten zusammen, um den neuen Quarantäne Entwurf zu besprechen, wonach sich ab August Corona-Infizierte auch mit Maske überall frei bewegen dürfen. Bisher war es die Sache der jeweiligen Bundesländer, zu entscheiden, wie streng die Corona Maßnahmen ausgelegt werden. Bis Mittwoch könnte im Epidemiegesetz festgelegt werden, dass ausschließlich der Gesundheitsminister Beschränkungen erlassen kann, ohne den Bundesländern zusätzlichen Spielraum zu geben. Was finden Sie besser? Eine österreichweite Regelung oder Sonderwege in den Ländern? Beteiligen Sie sich gerne an der Diskussion!