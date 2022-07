Nach über neun Jahren erster Regionalliga-Sieg!

Nach einer kurzen Sommerpause und einer knackigen Vorbereitung kämpfen die Teams der 3. Liga seit letztem Wochenende wieder um Punkte! Die Neulinge haben sich stark präsentiert und konnten Premierensiege einfahren. Vor allem der DSV Leoben zeigte sich in Frühform. Die Jancker-Elf konnte nach über neun Jahren den ersten Sieg in der Regionalliga einfahren. Die Zusammenfassung der ersten Runde in der 3. Liga gibt es bei uns im Video.