Pauger greift nun im Tour de France-Mekka an

Dennoch war Leon auch auf seinem neuen, etwas leichteren Rennrad stets in der Spitze präsent, kam als Siebter zum letzten Wechsel. „Der hat dann auch gut geklappt und ich habe mich dann auch auf den ersten 1,5 Kilometern der Laufstrecke richtig gut gefühlt“, erzählt Pauger. „Danach wurde es aber richtig zäh.“ Erst in der Schlussphase sei es dann wieder besser geworden. Unterm Strich stehen für Vorarlbergs Top-Triathlet gemischte Gefühle: „Mit den paar Punkten für die Olympia-Quali kann ich mir nicht viel kaufen. Meine Leistung war okay, aber eben nicht mehr.“