Ländle-Triathlet Pauger glänzt über zwei Drittel

Neues Renngerät

Auf der Radstrecke setzte der Bregenzer erstmals ein brandneues Rennrad ein, dass er auch bei der Europameisterschaft im August in München fahren wird. Von Beginn an konnte er sich dort in einer gut 15 Mann starken Führungsgruppe fest, fuhr zumeist in einer der vorderen Positionen. Recht bald wuchs die Gruppe aber auf bis zu 41 Mann an, Pauger konnte sich aber weiterhin im Vorderfeld präsentieren. Nach der dritten Radrunde hatte sich die Spitzengruppe auf 33 Mann verkleinert - Pauger lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang acht. Doch die Gruppe wuchs in der Folge erneut an und so kamen 43 Athleten innerhalb von nur 16 Sekunden zum letzten Wechsel auf die 10 Kilometer lange Laufstrecke.