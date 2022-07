Pokal-Zwerg will gegen Bullen kein ORF-Livespiel

Es ist der Traum ganz, ganz vieler Sportvereine. Doch ausgerechnet ÖFB-Pokalzwerg Union Gurten sagt nun: „Hoffentlich kommt’s nicht dazu!“ Obwohl es sich in diesem Fall sogar um den Cup-Zweitrunden-Schlager gegen das Starensemble von Red Bull Salzburg handelt. Der beim ORF in der Liste der TV-würdigen Partien weit oben steht – und am 30. bzw. 31. August oder 1. September über die Bühne gehen muss.