Rom: Minister wird laufend als „Zwerg“ beschimpft

Brunetta betonte, er spreche für all jene Kinder, die nicht das Glück haben, groß und schön zu sein. „Sie können sich an mir ein Beispiel nehmen und sagen: Siehst du, Brunetta ist sogar Minister geworden. Ich habe mir nicht ausgesucht, groß oder klein zu sein. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue, nicht dafür, ein Zwerg zu sein. Ich war bisher nie in der Lage, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Jetzt spreche ich aber darüber, denn das bedeutet, das Thema zu verarbeiten“, erklärte er.