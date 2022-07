Fast der ganze Globus trifft sich im Pongau

Viele Nationen, das bedeutet logischerweise auch viele verschiedene Sprachen. „Grüßen und ,bitte’ oder ,danke’ geht mittlerweile schon in vielen Sprachen“, lacht Fötschl. Der ernst wird und sagt: „Es ist natürlich eine Riesenaufgabe mit all den Charakteren und Mentalitäten. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Ich probiere, sehr viel Deutsch zu reden. Manche Dinge gehen aber nur auf Englisch“, sagt der 48-jährige Übungsleiter. Der die Kommunikation als wichtigsten Schlüssel zur Integration sieht. „Wenn du in ein neues Land kommst, musst du dich anpassen. Genau das verlange ich bis zu einem gewissen Grad auch von den Spielern.“