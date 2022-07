Als nach dem Spiel Steine und Flaschen flogen

Schlagabtausch in Golling

Zum Start der Regionalliga Salzburg lief es für die Violetten gut. Dank eines Tores von Joey Zottl gewannen die Mannen von Christian Schaider etwas glücklich mit 1:0. Genauso wie der TSV St. Johann, der den SV Grödig verdient bezwang. Goldtorschütze war Florian Ellmer. Für eine Überraschung sorgte der UFC Hallein: Der Aufsteiger kämpfte den SV Seekirchen mit 2:1 nieder. Nachdem Aaron Volkert die Heim-Führung durch Christoph Siller ausgeglichen hatte, stellte Adrian Wagner den Endstand her. Einen wilden Schlagabtausch gab es in Golling. Die Hausherren waren gegen den USK Anif schnell mit 2:0 in Front. Sebastian Voglmaier und Lukas Brückler hatten getroffen. Dann schlug die Stunde von Gäste-Flitzer Daniel Leitz, der die Partie per Dreierpack auf den Kopf stellte. Ehe es wieder Brückler war, zum 3:3 traf und dem SC Golling den Punkt sicherte.