Große Existenzangst: Die Gäste bleiben aus

Die Existenzangst steigt von Tag zu Tag, schließlich habe man in den vergangenen drei Jahren 250.000 Euro in die Renovierung des Lokals gesteckt und müsse 13 Angestellte bezahlen. „Wenn am See nicht bald etwas passiert, wird es im Burgenland bald eine Welle an Arbeitslosen geben“, sagt Butterfly, die sich auch um ihren Yachtservicebetrieb Multiyachting Sorgen macht.