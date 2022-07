Dieser Kärntner hat einen der gefährlichsten Jobs

Strömungsabriss oder Klapper, damit ist das Zusammenfallen eines Paragleiters im Flug gemeint, davor fürchtet sich wohl jeder Gleitschirm-Anfänger. Für Winkler hingegen sind diese Flugzustände Alltag. Denn als Testpilot hebt der junge Pilot aus Drobollach am Faaker See immer wieder mit Prototypen ab und bringt diese an ihre Grenzen.