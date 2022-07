Polizei-Heli befreit Kletterer aus misslicher Lage

Das wunderschöne Sommerwetter nutzten am Sonntag zwei Kletterer in Vorarlberg, um die „Große Klara“, einen beeindruckenden Gipfel im Dornbirner Ortsteil Ebnit über die Südkante zu erklimmen. Beim Abstieg geriet das Duo dann allerdings in eine Situation, aus der es sich nur mehr mithilfe des Polizeihubschraubers „Libelle“ befreien konnte.