Nehammers Sommertour: „Wir brauchen Taten!“

Was halten Sie von Karl Nehammers Plänen, eine Sommertour durch die Bundesländer zu machen, um den Teuerungen den Kampf anzusagen? Sind Gespräche ein wichtiger erster Schritt, um sich ein Bild von der Lage machen zu können oder sollte man lieber gleich in die Handlungsphase übergehen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!