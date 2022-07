Eine verzaubernde und vielfältige Seenlandschaft

Wallersee, Flachgau

In 20 Kilometern und 200 Höhenmetern kann man den See gemütlich umradeln. Nach dem Start beim Strandbad in Seekirchen stehen die Bäder in Neumarkt oder Henndorf am Plan. Eine schöne Radl-Runde, die man schon auch einmal für einen Sprung in den Wallersee unterbrechen kann.