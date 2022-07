Das stillere Ufer des Mattsees lockt zum Baden

Das leicht abfallende Ufer der ehemaligen Bauernwiesen am See ist ideal zum Sonnenbaden. Der Steg ins Wasser und das flache Ufer in den Mattsee tun das ihre. Der See liegt zur Gänze in Salzburg, die Badeanstalt auf oberösterreichischem Boden. Grenzen zu überschreiten ist an Flachgauer Seen keine Seltenheit.