Kommt die Lizenz zum Obstpflücken in ganz OÖ?

Hotspot ist der Naturpark Obst-Hügelland in den Gemeinden Scharten und St. Marienkirchen/Polsenz im Bezirk Eferding. Aber nicht nur hier stehen unzählige Apfel-, Birn-, Zwetschken- und andere Obstbäume. Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden im ganzen Landesgebiet insgesamt 660.542 derartiger Bäume gezählt – so viel wie in keinem anderen Bundesland. Damit stehen knapp drei von zehn Obstbäumen Österreichs in Oberösterreich.