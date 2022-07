„Menschenfänger“ auf pinker Mission in Krems

Auf dem E-Scooter kommt Dominic Heinz zum vereinbarten Treffpunkt angerollt. „Ein super Gerät, mit dem man in Krems rasch und klimaschonend von einem zum nächsten Termin kommt“, erklärt Heinz. Warum ihm Mobilität und Flexibilität so wichtig sind, wird nach wenigen Gesprächsminuten klar: Heinz ist jemand, der unter Menschen sein und sie persönlich von seiner politischen Idee überzeugen will. Nachdem er das bei der vergangenen Gemeinderarstwahl auf der Liste der ÖVP versucht hatte, führt er diesmal jene der Neos in Krems (NIK) an.